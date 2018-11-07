Фінляндія підтримує Україну в боротьбі за відновлення суверенітету

Фото: Петро Порошенко і Саулі Нііністьо (twitter.com/STsegolko)

Порошенко провів зустріч з президентом Фінляндії Нііністьо

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Про це повідомлять РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави української держави.

У ході зустрічі сторони відзначили високу динаміку двостороннього політичного діалогу. Зокрема, Порошенко відзначив готовність України продовжувати зміцнення двостороннього співробітництва в торгівлі. Була відзначена важливість майбутнього візиту Нііністьо в Україну.

Також президент Фінляндії заявив, що його країна і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності, у тому числі шляхом підтримки реформ.

Крім того, Порошенко подякував за відчутну допомогу Фінляндії в подоланні гуманітарних наслідків російської агресії на Донбасі.

Сторони обговорили подальші кроки для звільнення українських політичних в'язнів в Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко відвідає Фінляндію з робочим візитом 7-8 листопада 2018 року. У ході візиту до Фінляндії Порошенко візьме участь у Конгресі і виступить на розширеному Саміті Європейської народної партії.