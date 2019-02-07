Президент ФФУ Павелко обраний у Виконком УЄФА

Раніше до складу Виконкому УЄФА входив Григорій Суркіс

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко вошел в состав исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который был сформирован на 43 конгрессе организации, проходящем в Риме. Об этом сообщается на сайте организации.

Новые члены органа избирались на 4-летний срок - до 2023 года. На 7 позиций в Исполкоме УЕФА претендовали 10 человек, Павелко показал седьмой результат с 27 голосами.

В новый состав органа также вошли: Шандор Чаньи (Венгрия), Давор Шукер (Хорватия), Луис Рубиалес (Испания), Фернанду Гомеш (Португалия), Йеспер Меллер-Кристенсен (Дания) и Арманд Дука (Албания). Одно место автоматически отошло француженке Флоранс Ардуэн.

На конгрессе также состоялись выборы президента УЕФА, по результатам которых Александер Чеферин был переизбран на четырехлетний срок.

Напомним, футбольный функционер Григорий Суркис впервые за последнее 14 лет не участвовал в выборах в Всполком УЕФА.