Президент Евросовета сделал заявление относительно начала мирных переговоров в Украине

Мирные переговоры по завершению боевых действий в Украине надо вести с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом заявил президент Евросовета Антониу Кошта во время визита в Ужгород, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Пришло время для того, чтобы наступил мир в Украине. Президент США Дональд Трамп создал новую динамику. Это понятно, что президент Зеленский принял это предложение от Трампа", - отметил Кошта.

По его словам, (российский диктатор Владимир - ред.) Путин все оттягивал и оттягивал свое решение. Хотя все же что-то произошло - он усилил атаки против украинских городов. Это нехороший знак.

"Если вы хотите мира, придите к президенту Зеленскому и начните мирные переговоры", - отметил Кошта.

Визит Кошты в Украину

Президент Украины сегодня, 5 сентября, провел встречу с президентом Европейского Совета Антониу Коштой.

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, в ходе встречи обсуждались гарантии безопасности для Украины - на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве. Центральный элемент - сильная украинская армия и развитие оборонного производства.

Также отдельно рассматривался вопрос членства Украины в Евросоюзе. Это гарантия экономической и геополитической безопасности для нашего государства и всей Европы.

Среди других ключевых тем встречи - санкционное давление на Россию и использование замороженных российских активов для восстановления Украины.