Президент Євроради зробив заяву щодо початку мирних переговорів в Україні

П'ятниця 05 вересня 2025 13:49
Президент Євроради зробив заяву щодо початку мирних переговорів в Україні Фото: Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мирні переговори щодо завершення бойових дій в Україні треба вести з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це заявив президент Євроради Антоніу Кошта під час візиту до Ужгорода, повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським.

"Настав час для того, щоб настав мир в України. Президент США Дональд Трамп створив нову динаміку. Це зрозуміло, що президент Зеленський прийняв цю пропозицію від Трампа", - зазначив Кошта.

За його словами, (російський диктатор Володимир – ред.) Путін все відтягував і відтягував своє рішення. Хоча все ж таки щось сталось – він посилив атаки проти українських міст. Це нехороший знак.

"Якщо ви хочете миру, прийдіть до президента Зеленського і почніть мирні переговори", - зазначив Кошта.

Візит Кошти до України

Президент України сьогодні, 5 вересня, провів зустріч із президентом Європейської Ради Антоніу Коштою.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, у ході зустрічі обговорювались гарантії безпеки для України – на землі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Центральний елемент – сильна українська армія та розвиток оборонного виробництва.

Також окремо розглядалось питання членства України в Євросоюзі. Це гарантія економічної та геополітичної безпеки для нашої держави та всієї Європи.

Серед інших ключових тем зустрічі – санкційний тиск на Росію та використання заморожених російських активів для відновлення України.

Зустрічі в Ужгороді

Раніше стало відомо, що сьогодні до Ужгорода також повинен прибути прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Там він зустрінеться з Володимиром Зеленським.

В уряді Словаччини зазначили, що питання енергетичної інфраструктури має стати одним із головних під час переговорів Зеленського і Фіцо. При цьому за підсумками зустрічі політики проведуть спільну пресконференцію.

