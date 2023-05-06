Шмыгаль обсудил с главой Еврокомиссии экспорт и транзит украинского зерна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили экспорт и транзит украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства в Telegram.

Шмыгаль и фон дер Ляйен встретились в Букингемском дворце в Лондоне, куда прибыли на коронацию Чарльза III.

Глава украинского правительства поблагодарил за макрофинансовую поддержку и помощь в восстановлении.

"Затронул вопросы экспорта и транзита украинской аграрной продукции через страны ЕС. В частности, сложную ситуацию, возникшую на пункте пропуска с Польшей", - отметил Шмыгаль.

По его словам, у Украины и ЕС есть общие решения для преодоления этой проблемы и обеспечения продовольственной безопасности в мире, гарантом которой является Украина.

Как сообщалось, глава Еврокомиссии сообщила, что провела встречу с премьером Украины. Однако, по ее словам, темами переговоров было восстановление Украины и дальнейшая поддержка ЕС.

Напомним, Еврокомиссия 2 мая запретила импорт четырех украинских агропродуктов в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсе и семенах подсолнечника.

Ранее заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявлял, что зерновое соглашение - лишь временное решение проблемы, и Украина нуждается в полной разблокировке портов.

В свою очередь страны "Большой семерки" призвали к продолжению, полной имплементации и расширению зернового соглашения номенклатурой новой продукции.

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