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Президент Еврокомиссии выступила против переговоров, которые приравнивают агрессора и жертву

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Любые переговоры по окончании войны России против Украины, которые отождествляют агрессора и жертву, должны быть отвергнуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммите G7.

"Мы все хотим окончания этой войны. Украинцы больше всего хотят мира - но, конечно, справедливого. Мирные переговоры, отождествляющие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты. Мы должны поддержать усилия президента Зеленского, чтобы получить поддержку его формулы мира", - сказала она.

Фон дер Ляйен призвала предоставить Украине инструменты успешной защиты и восстановления полного суверенитета и территориальной целостности. Речь идет как о военной, так и о финансовой поддержке.

Она также отметила, что Еврокомиссия представила закон о производстве боеприпасов, согласно которому оборонная промышленность стран-членов ЕС должна увеличивать производство артиллерийских снарядов. К тому же фон дер Ляйен отметила, что государства оказывают большую финансовую поддержку дополнительного производства для Украины.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии заявляла, что украинская формула мира должна стать отправной точкой для завершения войны.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также считает, что формула мира является единственным выходом, однако, по его мнению, Россия ее не примет.

Добавим, что формула мира Владимира Зеленского в частности предусматривает оборонную поддержку Украины со стороны союзников, защиту территориальной целостности и наказание виновных в вооруженной агрессии.

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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияВойна России против Украины