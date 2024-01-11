RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Президент Эстонии: не избежим ударов по РФ, не должно быть ограничений на оружие для Украины

Фото: президент Эстонии Алар Карис (facebookcom PresidentAlarKaris)
Автор: Наталья Юрченко

В войне России против Украины нельзя избежать ударов по российской территории. Не должно быть ограничений на оружие, переданное Украине партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Эстонии Алара Кариса во время брифинга с президентом Владимиром Зеленским.

"Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории агрессора для того, чтобы замедлить продвижение российских войск. И поэтому не должно быть никаких ограничений на те вооружения, которые передаются Украине", - сказал он.

Президент Эстонии также подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать Украину, в частности, в военном плане.

"Эстония будет поддерживать Украину так долго, как будет длиться война. Мы присоединились к инициативе стран "Большой семерки", чтобы убедиться в оказании двусторонней помощи Украине. Мы также поддержим Украину в период с 2024 по 2027 год. Мы будем каждый год предоставлять Украине 0,25 процентов нашего оборонного бюджета и призываем всех других оказывать помощь Украине", - заявил лидер.

По его словам, Эстония выделит Украине помощь в 1,2 млрд евро к 2027 году. Также, как отметил президент, у Эстонии есть конкретные планы по восстановлению Украины, для чего нужно было бы использовать замороженные активы РФ.

 

Турне Зеленского по странам Балтии

Вчера, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочим визитом Вильнюс. Там он провел переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Лидеры подписали двусторонние соглашения.

Кроме того, Зеленский встретился с премьером Литвы и выступил перед украинской общиной.

Уже сегодня украинский президент прибыл в Эстонию, где он также проведет ряд важных встреч. Следующей в турне Зеленского должна стать Латвия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭстонияПрезидентВойна в УкраинеВойна России против Украины