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Президент Эстонии созвал Совет по гособороне. Будут обсуждать поддержку Украины

Архивное фото: президент Эстонии Алар Карис (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Эстонии Алар Карис созвал на будущий понедельник заседание Совета по государственной обороне. Там будут обсуждать помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

Отмечается, что Совет по гособороне является консультативным органом при президенте. 

В его состав входят: 

  • спикер Рийгикогу (парламента);
  • премьер-министр; 
  • председатель комиссии парламента по обороне;
  • председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам; 
  • министр иностранных дел; 
  • министр обороны;
  • министр финансов; 
  • министр внутренних дел; 
  • министр юстиции;
  • министр экономики и инфраструктуры;
  • командующий Силами обороны.

Совет обсуждает и высказывает свое мнение по вопросам, имеющим важное значение для гособороны.

На предстоящем заседании будут обсуждать войну России против Украины, шаги Эстонии в поддержку Украины и безопасность границ Эстонии.

Военная помощь от Эстонии Украины

С 2022 года Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму 500 млн. евро, что составляет примерно 1,4% ВВП.

Предыдущие пакеты помощи от Эстонии Украины включали противотанковые ракетные комплексы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые минометы, пулеметы, транспортные средства, оборудование связи, полевые госпитали, медицинские принадлежности, личные средства защиты (шлемы, броню).

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