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Президент Естонії скликав Раду з держоборони. Обговорюватимуть підтримку України

Архівне фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Естонії Алар Каріс скликав на майбутній понеділок засідання Ради з державної оборони. Там обговорюватимуть допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees.

Зазначається, що Рада з держоборони є консультативним органом при президентові. 

До його складу входять: 

  • спікер Рійгікогу (парламенту);
  • прем'єр-міністр; 
  • голова комісії парламенту з оборони;
  • голова комісії Рійгікогу із закордонних справ; 
  • міністр закордонних справ; 
  • міністр оборони;
  • міністр фінансів; 
  • міністр внутрішніх справ; 
  • міністр юстиції;
  • міністр економіки та інфраструктури;
  • командувач Силами оборони.

Рада обговорює і висловлює свою думку з питань, що мають важливе значення для держоборони.

На майбутньому засіданні обговорюватимуть війну Росії проти України, кроки Естонії на підтримку України та безпеку кордонів Естонії.

Військова допомога від Естонії України

З 2022 року Естонія надала Україні військову допомогу на суму 500 млн євро, що становить приблизно 1,4% ВВП.

Попередні пакети допомоги від Естонії України включали, протитанкові ракетні комплекси Javelin, гаубиці, артилерійські боєприпаси, протитанкові міни, протитанкові міномети, кулемети, транспортні засоби, обладнання зв'язку, польові шпиталі, медичне приладдя, особисті засоби захисту (шоломи, броню).

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