У Вірменії змінили міністра оборони після поразки в Карабасі

Фото: Давид Тоноян (mil.am)

Президент Вірменії Армен Саркісян підписав указ про відставку міністра оборони Давида Тонояна. На його місце призначений військовий радник прем'єр-міністра Нікола Пашиняна.

Про це повідомляє newsarmenia.am

Повідомляється, що Саркісян відправив Тонояна у відставку і призначив на посаду міністра оборони Вагаршака Арутюняна (обіймав посаду міністра оборони в 1999-2000 роках, є військовим радником Пашиняна).

Крім того, у Вірменії змінили міністра з надзвичайних ситуацій - посаду Фелікса Цолакяна зайняв Андранік Пілоян. Ще одним указом президента звільнено Заруї Батоян з посади міністра праці і з соціальних питань. Її наступником став Месроп Аракелян.

Зазначимо, кадрові перестановки в уряді відбуваються на тлі поразки у війні в Нагірному Карабасі і протестів проти Нікола Пашиняна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вірменії призначили нового голову МЗС.

Сьогодні, згідно з мирною угодою, Агдамський район Нагірного Карабаху переходить під контроль Азербайджану. До цього район фактично 30 років перебував під управлінням Вірменії.