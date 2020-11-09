Трамп звільнив главу Міноборони США Еспера

Фото: Марк Еспер (flickr com secdef)

Президент США Дональд Трамп звільнив міністра оборони Марка Еспера. Замість нього виконуючим обов'язки призначений глава антитерористичного центру Крістофер Міллер.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

"Кріс виконає відмінну роботу. Марк Еспер звільнений від посади. Спасибі йому за роботу", - написав президент США.

Еспер пропрацював на посаді міністра оборони із липня 2019 року.

Нагадаємо, минулого тижня ЗМІ стверджували, що Трамп готується звільнити не тільки міністра оборони, але і директора ЦРУ Джину Гаспел.

Сьогодні повідомлялося, що Консультативна перехідна рада, що складається з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому, закликала президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену. Офіційно процес розпочнеться після того, як про перемогу Байдена оголосить Адміністрація служб загального призначення (GSA).

Також відомо, що перехідна рада створила спеціальну комісію по боротьбі з пандемією коронавіруса в США. Комісія буде консультувати Джо Байдена, який оголосив себе переможцем президентських виборів, і його віце-президента Камалу Гарріс.