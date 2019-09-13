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Зеленський розповів про відносини з США

Новини » Політика    13.09.2019 - 10:36
Зеленський розповів про відносини з США
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, відносини з США дуже хороші

Президент України Володимир Зеленський розповів про взаємини України і США. Про це він повідомив на форумі YES, передає кореспондент РБК-Україна.

Як заявив глава держави, відносини з США поки що хороші, зокрема, із-за збільшеної фінансової підтримки.

"Поки що відносини з США були хорошими. Трамп постійно вітає мене з різними перемогами. Люди переживали, що США заблокують військову допомогу на 250 мільйонів доларів. Тепер ми отримаємо 390 мільйонів доларів.
У нас дуже хороші відносини з нашим стратегічним партнером США. І я вдячний їм за їхню підтримку і допомогу", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що введення миротворчої місії на Донбас не розглядається.

"Я дуже обережно ставлюся до теми миротворців на Донбасі. Я не хочу, щоб у нас був абхазький сценарій, був придніпровський сценарій. Я не піднімаю тему миротворців, і в Мінську не піднімають цю тему. Я задоволений, якщо миротворці будуть на кордоні України і РФ - будь ласка, туди ми їх запрошуємо", - повідомив він.

Крім цього, глава держави закликає міжнародне спільноту зберегти санкції проти Росії.

"Іноді вони (міжнародні партнери,- ред.) думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші, вибачте, ми втрачаємо людей. Санкції - це ті самі жорсткі податки необхідні для світового порядку. Це податок заради миру і поки він не буде поновлено, санкції повинні бути збережені", - заявив Зеленський.

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Новини України Володимир ЗеленськийСполучені Штати Америки
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