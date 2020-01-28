ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент ЄК відзначила швидкий темп реформ в Україні

Новини » Політика     28.01.2020 - 19:20
Президент ЄК відзначила швидкий темп реформ в Україні
Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Уряд і Верховна рада ухвалили майже 30 "євроінтеграційних" законів

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС відзначила швидкий темп реформ в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кабінету міністрів України Олексія Гончарука.

Зазначається, що менш ніж за п’ять перших місяців роботи уряд і Верховна рада ухвалили майже 30 "євроінтеграційних"законів, кожен із них впроваджує в Україні європейські стандарти та норми та підвищують якість життя.

"Сьогоднішнє засідання Ради асоціації Україна-ЄС має стати відправною точкою для досягнення пріоритетних цілей двостороннього порядку денного співпраці Україна-ЄС", - заявив Гончарук.

Зокрема він відзначив, що:

  • візит цього року попередньої оціночної місії експертів ЄС з метою початку переговорів щодо укладання Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції (АСАА);
  • запровадження механізму імплементації оновленого "енергетичного" додатка до Угоди про асоціацію з ЄС;
  • подальша інтеграція України в Єдиний цифровий ринок ЄС;
  • початок збалансованого перегляду параметрів зони вільної торгівлі Україна-ЄС;
  • залучення України до втілення "Європейської зеленої угоди", а саме початок розробки спільної дорожньої карти.

Також Гончарук подякував за солідарність Європейського союзу з Україною щодо справи катастрофи українського літака МАУ.

"Для України важливо розробити конкретні пропозиції в рамках Міжнародної організації цивільної авіації, Європейського агентства авіаційної безпеки та інших міжнародних організацій, щоб у майбутньому запобігти інцидентам з цивільними літаками в зонах конфліктів або над ними", - написав прем'єр.

Нагадаємо, Гончарук заявив, що Україна розробляє пакет законопроектів щодо національної моделі торгівлі викидами. Прем'єр провів зустріч із виконавчим віце-президентом Європейської комісії з питань "Європейської зеленої угоди" Франсом Тіммермансом у рамках робочої поїздки до Брюсселю.

Як писало РБК-Україна раніше, у Кабміні анонсували підготовку пакету законопроектів щодо поводження з відходами. Зокрема, пропонується ввести принцип "забруднювач платить".

Британія і ЄС почнуть переговори про нову торговельну угоду навесні Євросоюз виділить Україні 500 млн євро після траншу МВФ
Новини України ЕврокомиссияЕвросоюзУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся