Президент ЄК відзначила швидкий темп реформ в Україні

Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Уряд і Верховна рада ухвалили майже 30 "євроінтеграційних" законів

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час засідання Ради асоціації Україна-ЄС відзначила швидкий темп реформ в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кабінету міністрів України Олексія Гончарука.

Зазначається, що менш ніж за п’ять перших місяців роботи уряд і Верховна рада ухвалили майже 30 "євроінтеграційних"законів, кожен із них впроваджує в Україні європейські стандарти та норми та підвищують якість життя.

"Сьогоднішнє засідання Ради асоціації Україна-ЄС має стати відправною точкою для досягнення пріоритетних цілей двостороннього порядку денного співпраці Україна-ЄС", - заявив Гончарук.

Зокрема він відзначив, що:

візит цього року попередньої оціночної місії експертів ЄС з метою початку переговорів щодо укладання Угоди про відповідність та прийнятність промислової продукції (АСАА);

запровадження механізму імплементації оновленого "енергетичного" додатка до Угоди про асоціацію з ЄС;

подальша інтеграція України в Єдиний цифровий ринок ЄС;

початок збалансованого перегляду параметрів зони вільної торгівлі Україна-ЄС;

залучення України до втілення "Європейської зеленої угоди", а саме початок розробки спільної дорожньої карти.

Також Гончарук подякував за солідарність Європейського союзу з Україною щодо справи катастрофи українського літака МАУ.

"Для України важливо розробити конкретні пропозиції в рамках Міжнародної організації цивільної авіації, Європейського агентства авіаційної безпеки та інших міжнародних організацій, щоб у майбутньому запобігти інцидентам з цивільними літаками в зонах конфліктів або над ними", - написав прем'єр.

Нагадаємо, Гончарук заявив, що Україна розробляє пакет законопроектів щодо національної моделі торгівлі викидами. Прем'єр провів зустріч із виконавчим віце-президентом Європейської комісії з питань "Європейської зеленої угоди" Франсом Тіммермансом у рамках робочої поїздки до Брюсселю.

Як писало РБК-Україна раніше, у Кабміні анонсували підготовку пакету законопроектів щодо поводження з відходами. Зокрема, пропонується ввести принцип "забруднювач платить".