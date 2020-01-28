Президент ЕК отметила быстрый темп реформ в Украине

Фото: Урсула фон дер Ляйен (zdf de)

Правительство и Верховная рада приняли почти 30 "евроинтеграционных" законов

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС отметил быстрый темп реформ в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кабинета министров Украины Алексея Гончарука.

Сообщается, что менее чем за пять первых месяцев работы правительство и Верховная рада приняли почти 30 "евроинтеграционных" законов, каждый из них внедряет в Украине европейские стандарты и нормы и повышают качество жизни.

"Сегодняшнее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС должно стать отправной точкой для достижения приоритетных целей двусторонней повестки дня сотрудничества Украина-ЕС", - заявил Гончарук.

В частности он отметил, что:

визит в этом году предварительной оценочной миссии экспертов ЕС с целью начала переговоров по заключению Соглашения о соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА);

внедрение механизма имплементации обновленного "энергетического" приложения к Соглашению об ассоциации с ЕС;

дальнейшая интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС;

начало сбалансированного пересмотра параметров зоны свободной торговли Украина-ЕС;

привлечение Украины к реализации "Европейского зеленого соглашения", а именно начало разработки совместной дорожной карты.

Также Гончарук поблагодарил за солидарность Европейского союза с Украиной по делу катастрофы украинского самолета МАУ.

"Для Украины важно разработать конкретные предложения в рамках Международной организации гражданской авиации, Европейского агентства авиационной безопасности и других международных организаций, чтобы в будущем предотвратить инциденты с гражданскими самолетами в зонах конфликтов или над ними", - написал премьер.

Напомним, Гончарук заявил, что Украина разрабатывает пакет законопроектов по национальной модели торговли выбросами. Премьер провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам "Европейской зеленой сделки" Франсом Тиммермансом в рамках рабочей поездки в Брюссель.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабмине анонсировали подготовку пакета законопроектов по обращению с отходами. В частности, предлагается ввести принцип "загрязнитель платит".