Президент ЕК отметила быстрый темп реформ в Украине

Правительство и Верховная рада приняли почти 30 "евроинтеграционных" законов
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС отметил быстрый темп реформ в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кабинета министров Украины Алексея Гончарука.
Сообщается, что менее чем за пять первых месяцев работы правительство и Верховная рада приняли почти 30 "евроинтеграционных" законов, каждый из них внедряет в Украине европейские стандарты и нормы и повышают качество жизни.
"Сегодняшнее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС должно стать отправной точкой для достижения приоритетных целей двусторонней повестки дня сотрудничества Украина-ЕС", - заявил Гончарук.
В частности он отметил, что:
Также Гончарук поблагодарил за солидарность Европейского союза с Украиной по делу катастрофы украинского самолета МАУ.
"Для Украины важно разработать конкретные предложения в рамках Международной организации гражданской авиации, Европейского агентства авиационной безопасности и других международных организаций, чтобы в будущем предотвратить инциденты с гражданскими самолетами в зонах конфликтов или над ними", - написал премьер.
Напомним, Гончарук заявил, что Украина разрабатывает пакет законопроектов по национальной модели торговли выбросами. Премьер провел встречу с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по вопросам "Европейской зеленой сделки" Франсом Тиммермансом в рамках рабочей поездки в Брюссель.
Как писало РБК-Украина ранее, в Кабмине анонсировали подготовку пакета законопроектов по обращению с отходами. В частности, предлагается ввести принцип "загрязнитель платит".