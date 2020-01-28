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Україна напрацьовує пакет законів щодо нацмоделі торгівлі викидами

Новини » Політика     28.01.2020 - 14:48
Україна напрацьовує пакет законів щодо нацмоделі торгівлі викидами
Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава Кабміну провів зустріч із виконавчим віце-президентом Єврокомісії з питань "Європейської зеленої угоди"

Глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук заявив, що Україна розробляє пакет законопроектів щодо національної моделі торгівлі викидами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Так, Гончарук провів зустріч із виконавчим віце-президентом Європейської комісії з питань "Європейської зеленої угоди" Франсом Тіммермансом у рамках робочої поїздки до Брюсселю.

"Україна вже розробляє свій другий національно визначений внесок відповідно до Паризької угоди та пакет законопроектів щодо національної моделі торгівлі викидами. Ми вже почали імплементувати українське законодавство до європейських норм", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глава Кабміну прибув до Брюсселя і планує обговорити з представниками Європейського союзу зону вільної торгівлі з ЄС, а також залучення до розробки Європейської "зеленої угоди".

Як писало РБК-Україна раніше, у Кабміні анонсували підготовку пакету законопроектів щодо поводження з відходами. Зокрема, пропонується ввести принцип "забруднювач платить".

Додамо також, у грудні Верховна рада України прийняла в другому читанні законопроект №0875 "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів".

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