ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент ЄІБ назвав умову для швидкого відновлення України

Новость на русском →
Понеділок 06 червня 2022 06:54
Президент ЄІБ назвав умову для швидкого відновлення України Фото: президент ЄІБ Вернер Гоєр (eib.org)
Автор: Роман Мирончук

Для якнайшвидшого відновлення України необхідно, щоб гуманітарна допомога і відновлення проходили паралельно.

Про це заявив президент Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вернер Гоєр в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Як тільки ми починаємо говорити про відновлення України в мирний час, який, я сподіваюся, скоро настане, ми знаємо, що це буде глобальним викликом найбільшого масштабу, який я коли-небудь бачив. Для цього нам необхідна підтримка всього міжнародного співтовариства", - зазначив Гоєр.

Він також додав, що налаштований оптимістично. За його словами, коли в Україні почнеться відновлення зруйнованих територій, то українці відбудують все ще краще.

Гоєр заявив, що Європейська комісія разом з урядом України працюють над платформою для підтримки плану реконструкції Rebuild Ukraine Facilit.

Дана платформа буде акумулювати грантову допомогу та кредитні пропозиції. При цьому Гоєр додав, що Європейський інвестиційний банк готовий підтримати цю ініціативу.

Президент ЄІБ додав, що інвестори повинні бачити, що Україна готова не тільки до відновлення, але і до усунення перешкод, які можуть з'явиться. Він зазначив, що важливою умовою є дотримання верховенства права. І це ключовий момент, без якого інвестори не прийдуть в країну.

Нагадаємо, Євросоюз готує план щодо збільшення експорту українських продуктів наземним маршрутом.

Ми також писали про те, що ЄС розробив план відмови від російського газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європейський Інвестиційний Банк
NEWS
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою