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ЄС готує план зі збільшення експорту українських продуктів наземним маршрутом, - Bloomberg

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Середа 11 травня 2022 05:54
ЄС готує план зі збільшення експорту українських продуктів наземним маршрутом, - Bloomberg Фото: український експорт продовольства сухопутним маршрутом хочуть збільшити (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Європейський союз завершує розробку плану із полегшення сухопутного експорту українських запасів продовольчих товарів, заблокованих у портах у Чорному морі через російське вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, знайомих з обговореннями, Європейська комісія 11 травня розгляне стратегію про технічні та бюрократичні ініціативи щодо прискорення поставок рослинних олій, кукурудзи та пшениці, деяких з ключових українських експортних товарів.

Агропродовольчий сектор України становить майже 10% ВВП. Торік експорт країни продовольчих товарів у різні країни світу оцінювався на суму майже 28 мільярдів доларів. До повномасштабного нападу РФ через Чорне море з України відправлялося близько 5 мільйонів тонн на місяць.

Зараз ЄС і Україна "працюють не покладаючи рук", щоб знайти рішення до літа, оскільки в країні "застрягли" як мінімум 25 мільйонів тонн, до початку наступного сезону збору врожаю.

Але є обмеження на те, що можна перевозити сушею. Максимальна експортна потужність залізницею оцінюється в 1,1 млн тонн зерна на місяць і 250 тис.тонн соняшникової олії на місяць, повідомив у квітні генеральний директор Українського клубу агробізнесу Роман Сластьон. За його словами, є проблеми з досягненням цього обсягу, який буде набагато нижче того, що зазвичай можна експортувати морем.

Зазначається також, що українські продукти стикаються зі значною кількістю фітосанітарних заходів і квот на наземний транспорт, що ускладнює їх проходження через різні держави-члени ЄС до кінцевого пункту призначення.

Як заявляють Європейські офіційні особи, пошук розв'язання проблеми експорту продуктів харчування з України має бути пріоритетом не тільки для пом'якшення триваючої глобальної продовольчої кризи, але і для забезпечення доходів для покриття невідкладних фінансових потреб Києва.

"Україна - багата країна, це пшеничний кошик Європи. Зараз у неї є пшениця минулорічного врожаю на 8 мільярдів євро, яку вони не можуть експортувати через море", - розповів у вівторок президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр.

Нагадаємо, раніше в Мінінфраструктури зазначили, що Україна сподівається збільшити експортні потужності на 50% у найближчі кілька місяців шляхом розширення потужностей на західному кордоні.

Також ми писали, що в кінці квітня з румунського порту Констанца вийшло судно з 71 тис. тонн української кукурудзи. Це сталося вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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