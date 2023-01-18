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Президент Красного Креста посетит Москву: обсудит доступ к военнопленным

Фото: Мирьяна Сполярич, президент МККК (icrc.org)
Автор: Иван Носальский

Президент Международного Комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич на этой неделе приедет в Москву с рабочим визитом. Она планирует обсудить регулярный доступ сотрудников МККК к военнопленным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Красного Креста.

По данным МККК, глава организации проведет встречи с представителями власти РФ и российским Красным Крестом.

"Безусловный приоритет для президента Сполярич - сделать так, чтобы делегаты МККК могли регулярно посещать военнопленных, и обеспечить последним гуманное обращение в соответствии с международным гуманитарным правом. Хотя МККК уже посещал военнопленных, принадлежащих к обеим сторонам, он в срочном порядке пытается получить полный, беспрепятственный и регулярный доступ ко всем военнопленным, где бы они ни находились", - отмечают в организации.

Там также отмечают, что Красный Крест и дальше готов выступать в роли "нейтрального посредника" при обмене военнопленными и в других сферах гуманитарной деятельности в случае, если будет запрос сторон.

Сполярич планирует обсудит в Москве не только Украину, но и гуманитарную обстановку в Афганистане, Сирии и Эфиопии.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявлял, что представители МККК до сих пор не получили доступ к военнопленным. Из-за этого планируется провести онлайн-переговоры с представителями России и Украины.

Также мы писали, что, по словам Сполярич, существует вероятность обмена "всех на всех" между Украиной и Россией.

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