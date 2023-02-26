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Президент Чехии предложил Зеленскому определить дату своего визита в Киев

Фото: Президент Чехии Петр Павел (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Чехии Петр Павел предложил украинской стороне определить дату своего визита в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Он отметил, что идея присоединиться к президенту Словакии для визита в Украину была хорошо воспринята в обеих странах и идея еще жива.

"Когда я в Мюнхене встречался с главой украинского парламента, сказал, что готов посетить Украину на раннем этапе своего президентства. Но, конечно, в Украине война и в Киеве достаточно насыщенная жизнь. Так что я оставил бы возможность за украинской стороной предлагать дату визита. Я сейчас более гибок, чем президент Зеленский", - сказал он.

Ранее сообщалось, что новоизбранный президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова намерены отправиться в Украину.

Более подробно о новоизбранном президенте Чехии можете узнать в материале РБК-Украина.

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Чехия