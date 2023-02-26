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Президент Чехії запропонував Зеленському визначити дату свого візиту до Києва

Фото: Президент Чехії Петро Павло (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент Чехії Петр Павел запропонував українській стороні визначити дату свого візиту до Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Він зазначив, що ідея приєднатися до президента Словаччини для візиту до України була добре сприйнята в обох країнах та ідея ще жива.

"Коли я в Мюнхені зустрічався з главою українського парламенту, сказав, що готовий відвідати Україну на ранньому етапі свого президентства. Але, звісно, в Україні війна і в Києві досить насичене життя. Тож я залишив би можливість за українською стороною пропонувати дату візиту. Я зараз гнучкіший, ніж президент Зеленський", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що новообраний президент Чехії Петро Павло та президент Словаччини Зузана Чапутова мають намір вирушити в Україну.

Детальніше про новообраного президента Чехії можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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Чехія