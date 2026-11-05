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Италия требует от ЕС навести порядок в переговорах по Украине

16:55 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Италия требует от ЕС навести порядок в переговорах по Украине Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мэлони (Getty Images)
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Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала Европейский Союз четко определить переговорщиков по Украине, чтобы избежать хаоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В письме к президенту Европейского совета Антонио Средства Мелони подчеркнула, что нынешний подход с привлечением многих разных форматов и представителей подрывает доверие к ЕС.

Она призвала обсудить этот вопрос на неформальном саммите в Дублине, а окончательное решение было принято во время встречи лидеров в декабре.

"Проектируя нескоординированно образ Европы, мы просто играем на руку тем, кто хочет продолжения этой войны", - написала она.

В последние недели советники по безопасности из Франции, Германии и Британии принимали участие во встречах с американскими и украинскими должностными лицами, а также проводили переговоры в Осло и Брюсселе.

Кроме того, президент Финляндии и премьер Норвегии проводили телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

По словам Мэлони, подобные дублированные инициативы не помогают остановить агрессию, поэтому блок должен раз и навсегда решить, кто именно и с каким мандатом будет представлять ЕС за столом переговоров.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении проведения переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу завершения войны против Украины после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее сообщалось о вероятности первой с 2019 года личной встречи Зеленского и Путина в Турции, к переговорам по которой планировали присоединиться и США.

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