Президент Чехии о расширении ЕС: является геополитической необходимостью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Novinky.

Он предупредил, что Европа не должна заставлять Молдову и Грузию долго ждать и оставлять их на милость России.

Однако, по словам президента, Европа должна подготовиться к расширению.

"ЕС не может функционировать одинаково в составе 12 или 35 членов. Модернизация ЕС - необходимый шаг", - добавил он.

Албания, Босния и Герцеговина, Черногория, Северная Македония и Сербия являются официальными странами-кандидатами. С Черногорией и Сербией начались переговоры о вступлении по нескольким разделам, переговоры с Албанией и Северной Македонией стартуют в июле 2022 года, а Косово подало заявку на членство в декабре 2022 года.