Президент Чехії про розширення ЄС: є геополітичною необхідністю
Президент Чехії Петр Павел підтримав розширення Європейського союзу і назвав його геополітичною необхідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини".
Він попередив, що Європа не повинна змушувати Молдову і Грузію довго чекати і залишати їх на милість Росії.
Однак, за словами президента, Європа має підготуватися до розширення.
"ЄС не може функціонувати однаково у складі 12 чи 35 членів. Модернізація ЄС - необхідний крок", - додав він.
Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія і Сербія є офіційними країнами-кандидатами. З Чорногорією і Сербією почалися переговори про вступ за кількома розділами, переговори з Албанією і Північною Македонією стартують у липні 2022 року, а Косово подало заявку на членство в грудні 2022 року.
Вступ України до ЄС
14 грудня 2023 року на саміті в Брюсселі Європейська рада схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС. Це знаменний крок, що знаменує собою просування України до тіснішої інтеграції з Європою.
Варто зазначити, що в червні 2023 року Україні було надано статус кандидата на членство в ЄС. Однак для того, щоб стати повноправним членом, їй необхідно було виконати низку умов
Початок переговорів про вступ є значним кроком, але це лише початок довгого і складного процесу. Україні належить виконати безліч вимог, перш ніж вона зможе стати членом ЄС
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина висловила задоволення тим, що Україні вдалося виконати дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС.
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