Президент Чехії про розширення ЄС: є геополітичною необхідністю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини".

Він попередив, що Європа не повинна змушувати Молдову і Грузію довго чекати і залишати їх на милість Росії.

Однак, за словами президента, Європа має підготуватися до розширення.

"ЄС не може функціонувати однаково у складі 12 чи 35 членів. Модернізація ЄС - необхідний крок", - додав він.

Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія і Сербія є офіційними країнами-кандидатами. З Чорногорією і Сербією почалися переговори про вступ за кількома розділами, переговори з Албанією і Північною Македонією стартують у липні 2022 року, а Косово подало заявку на членство в грудні 2022 року.