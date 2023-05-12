ua ru
Пт, 12 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Чехии о членстве Украины в НАТО и ЕС: есть ряд условий, но Запад должен помочь

Новина українською →
Пятница 12 мая 2023 22:37
Президент Чехии о членстве Украины в НАТО и ЕС: есть ряд условий, но Запад должен помочь Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Подготовка ко вступлению в НАТО и ЕС очень сложная, но Запад должен помочь Украине соответствовать всем критериям.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил президент Чехии Петр Павел.

"Я не говорю, что это (членство Украины в НАТО и ЕС - ред.) должно быть в каком-то конкретном временном горизонте, потому что подготовка к вступлению в оба института очень сложная, требует длительной подготовки и выполнения целого перечня критериев, но мы должны помочь Украине в этом", - подчеркнул Павел.

При этом глава чешского государства отметил, что переговоры по вступлению Украины в ЕС могут начаться уже в конце этого года. Это даст стране трамплин для более тесного сотрудничества, поможет послевоенному восстановлению и ускорит приближение к европейским стандартам.

"Когда речь идет о НАТО... чем стабильнее Украина в экономическом плане, тем больше шансов, что ее раньше подготовят к вступлению в НАТО", - добавил президент.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все члены Альянса поддерживают вступление Украины.

Также мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, время для открытия переговоров о членстве нашей страны в Евросоюзе уже пришло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Чехия Вступление в ЕС
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть