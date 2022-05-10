Замість Росії. Чехію включили до Ради ООН з прав людини

Фото: Чехію включили до Ради ООН з прав людини (pixabay.com)

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за включення Чехії до складу Ради Всесвітньої організації з прав людини. Вона займе місце Росії, яка була виключена з Ради у квітні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради ООН в Twitter.

"Генеральна Асамблея ООН обрала Чеську Республіку на місце в Раді з прав людини, звільнене Росією у квітні 2022 року", - йдеться в повідомленні. Чехія засідатиме в Раді ООН з прав людини до 31 грудня 2023 року.