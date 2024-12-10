Президент Бразилии перенес трепанацию черепа после падения дома

Отмечается, что операция прошла в одной из клиник Сан-Паулу и прошла без осложнений.

По сообщениям правительства, 78-летний политик находится в стабильном положении. В настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением медиков, отмечающих положительную динамику его восстановления.

Известно, что президент Бразилии подвергся падению дома в конце октября.

Что такое субдуральная гематома?

Это скопление крови между оболочками мозга.

Субдуральная гематома представляет опасное состояние, поскольку она вызывает кровотечение вследствие травмы головы.

В большинстве случаев такая гематома нуждается в хирургическом вмешательстве для снижения давления на мозг.

Президент Бразилии и его отношения с Украиной

Известно, что заявления Лула да Сильвы несколько раз подвергались критике как в Украине, так и за границей. Прямо или косвенно он поддерживает позицию РФ в войне против Украины. Поэтому он даже не хотел арестовывать Владимира Путина, согласно ордеру, который был выдан Международным уголовным судом.

Также в этом году президент Бразилии, несмотря на разработку так называемой "Формулы мира" вместе с Китаем, отказался приехать на Глобальный саммит мира, который проводился в Швейцарии 15-16 июня. Почему он принял такое решение – читайте в материале РБК-Украина.