Президент Бразилии хочет обсудить войну в Украине с Си Цзиньпином

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на этой неделе проведет переговоры с главой Китая Си Цзиньпином. Одной из тем обсуждений станет война в Украине.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian , об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра.

По его словам, переговоры двух лидеров состояться во время визита Лулы да Силвы в Китай. Встреча состоится в пятницу, 14 апреля.

"Они поговорят о войне в Украине", - заявил глава МИД.

При этом ожидается, что президент Бразилии хочет продвинуть свое предложение о посреднических переговорах по прекращению войны в Украине.