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Президент Бразилії хоче обговорити війну в Україні з Сі Цзіньпіном

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Понеділок 10 квітня 2023 15:53
Президент Бразилії хоче обговорити війну в Україні з Сі Цзіньпіном Фото: Луїс Інасіу Лула да Сілва, президент Бразилії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва цього тижня проведе переговори з главою Китаю Сі Цзіньпіном. Однією з тем обговорень стане війна в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра.

За його словами, переговори двох лідерів відбудуться під час візиту Лули да Сілви в Китай. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 14 квітня.

"Вони поговорять про війну в Україні", - заявив глава МЗС.

При цьому очікується, що президент Бразилії хоче просунути свою пропозицію щодо посередницьких переговорів щодо припинення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що президент Бразилії запропонував створити "мирний клуб" по Україні під час свого візиту до Китаю.

Також ми писали, що президент Бразилії запропонував Україні "відмовитися від Криму" для того, щоб нібито завершити війну.

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