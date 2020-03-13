Трамп контактував із зараженим коронавірусом

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Коронавірус виявили у прес-секретаря Бразилії

Президент США Дональд Трамп минулого тижня контактував з носієм коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що коронавірус COVID-19 підтвердили у прес-секретаря президента Бразилії. У минулу суботу він був на прийомі у Трампа.

"Скажімо так: мене це не стосується", - сказав Трамп журналістам у четвер, відповідаючи на питання, чи побоюється він бути зараженим коронавірусом.

Прес-секретар Білого дому Стефані Гришам заявила, що Трамп і віце-президент Майк Пенс "майже не спілкувалися" з бразильським чиновником і що вони "не вимагають тестування в цей час".

Вона сказала, що медичний підрозділ Білого дому і секретна служба США стежать за тим, щоб були вжиті всі запобіжні заходи" для забезпечення хорошого здоров'я Трампа та Пенс, їх сімей та персоналу.

У той же час президент Бразилії Жаир Болсонару здав тест на коронавірус, ніяких симптомів у нього не виявили. Його прес-секретар перебуває на карантині.

РБК-Україна писало, що Трамп може сьогодні підписати декларацію про стихійне лихо або введення режиму надзвичайного стану в країні через загрозу коронавіруса COVID-19.

Раніше повідомлялося, що глава уряду Канади Джастін Трюдо самоізолювалося після того, як у його дружини Софі Грегуар Трюдо проявилися симптоми, схожі з симптомами коронавіруса.