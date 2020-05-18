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Президент Бразилії, не зважаючи на карантин, сфотографувався з дітьми на акції протесту

Новини » Коронавірус     18.05.2020 - 05:26
Президент Бразилії, не зважаючи на карантин, сфотографувався з дітьми на акції протесту
Фото: акція в Бразилії (twitter.com/Estadao)

Болсонаро виступає за скасування карантину

Президент Бразилії Жаир Болсонаро в масці для особи позував для фотографій з дітьми, вирваними з натовпу на акції в неділю. Таким чином політик проігнорував рекомендації медиків, спрямовані на стримування спалаху коронавіруса у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Болсонаро сказав, що вітає демонстрацію в президентському палаці, Майже два тижні президент і прихильники ігнорують карантин, який підтримується більшістю бразильців.

"Перш за все люди хочуть свободи, вони хочуть демократії, вони хочуть поваги", - сказав президент, додавши, що бразильці хочуть, щоб економіка відновилася і працювала як можна швидше.

Болсонаро закликав скасувати карантин штатів і широко використовувати неперевірені ліки, такі як хлорохін, для боротьби з вірусом.

Дані Міністерства охорони здоров'я, опубліковані в неділю ввечері, показали, що за останні 24 години було зареєстровано 7 938 нових випадків зараження в Бразилії. Загальна кількість заражених перевищила 241 тис., а кількість загиблих збільшилася на 485 до 16 118 осіб. Бразилія на п'ятому місці в світі за кількістю заражених.

Нагадаємо, 13 березня у президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували коронавірус COVID-19.

РБК-Україна писало, що 25 травня Болсонару закликав бразильців повернутися до роботи і припинити паніку через пандемії коронавіруса.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України Бразилиякарантин
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