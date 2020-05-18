Президент Бразилии, не смотря на карантин, сфотографировался с детьми на акции протеста

Фото: акция в Бразилии (twitter.com/Estadao)

Болсонаро выступает за отмену карантина

Президент Бразилии Жаир Болсонаро в маске для лица позировал для фотографий с детьми, вырванными из толпы на акции в воскресенье. Таким образом политик проигнорировал рекомендации медиков, направленные на сдерживание вспышки коронавируса в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Болсонаро сказал, что приветствует демонстрацию в президентском дворце, Почти две недели президент и сторонники игнорируют карантин, который поддерживается большинством бразильцев.

"Прежде всего люди хотят свободы, они хотят демократии, они хотят уважения", - сказал президент, добавив, что бразильцы хотят, чтобы экономика восстановилась и работала как можно быстрее.

Болсонаро призвал отменить карантин штатов и широко использовать непроверенные лекарства, такие как хлорохин, для борьбы с вирусом.

Данные Министерства здравоохранения, опубликованные в воскресенье вечером, показали, что за последние 24 часа было зарегистрировано 7 938 новых случаев заражения в Бразилии. Общее число зараженных превысило 241 тыс., а число погибших увеличилось на 485 до 16 118 человек. Бразилия на пятом месте в мире по числу зараженных.

Напомним, 13 марта у президента Бразилии Жаира Болсонару диагностировали коронавирус COVID-19.

РБК-Украина писало, что 25 мая Болсонару призвал бразильцев вернуться к работе и прекратить панику из-за пандемии коронавируса.

Автор: Инна Собора