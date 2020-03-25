Президент Бразилії закликав скасувати карантин і повернуться до роботи

Фото: Жаир Болсонару (facebook com jairmessias bolsonaro 2)

Він закликав губернаторів штатів і мерів скасувати карантин

Президент Бразилії Жаир Болсонару закликає бразильців повернутися до роботи і припинити паніку через пандемію коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Болсонару закликав до продовження "нормального життя" і збереження робочих місць.

У зверненні до нації президент Бразилії закликав мерів і губернаторів штатів скасувати карантинні заходи, які призвели до того, що Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу майже зупинилися.

"Ми повинні повернутися до нормального життя. Кілька штатів і мерії повинні відмовитись від політики "випаленої землі" - сказав він.

Він сказав, що жахлива ситуація в Італії не повториться в Бразилії через більш молоде населення країни Латинської Америки і більш теплого клімату. Також президент Бразилії вважає, що більшості людей нічого бояться, оскільки вони перехворіють в легкій формі.

Згідно з даними уряду, число смертей від коронавіруса в Бразилії у вівторок зросла з 34 до 46, а кількість випадків захворювання зросла до 2201 з 1891.

Нагадаємо, 13 березня у президента Бразилії Жаїра Болсонару діагностували коронавірус COVID-19.

РБК-Україна писало, що 17 березня в бразильському штаті Сан-Паулу зареєстрований перший випадок смерті через коронавірус COVID-19.