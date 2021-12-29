У Бразилії евакуювали 50 тисяч людей через повені
В Бразилія через повені евакуювали вже 50 тисяч людей. В результаті стихії 20 людей загинули.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Найбільш постраждалим від повенів в Бразилії є штат Баїя. Губернатор штату Руї Коста повідомив журналістам, що майже 50 000 осіб були переміщені, і необхідно буде побудувати 5 000 нових будинків вартістю 400 мільйонів реалів.
"Розграбування величезне. Схоже, що Баїя піддалася бомбардуванню", - сказав він.
Міністр регіонального розвитку Бразилії Рожеріо Мариньо повідомив, що найближчим часом очікується додаткова допомога. Уряд виділив 200 мільйонів реалів (35,5 мільйона доларів) в якості коштів для надання допомоги.
"Ми чекаємо більш детальної оцінки (збитку), щоб побачити, що необхідно, і ми зробимо все необхідне", - сказав міністр.
При цьому також цікаво, що президент країни Жаір Болсонару в даний час відпочиває в південному штаті Санта-Катаріна. На своїй сторінці в Twitter він оголосив, що постраждалому регіону виділять допомогу.
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Як повідомлялося, в Бразилії в результаті повеней постраждало 19 міст. Спочатку рятувальники евакуювали понад 11 тисяч людей зі своїх будинків.