У Бразилії евакуювали 50 тисяч людей через повені

В Бразилія через повені евакуювали вже 50 тисяч людей. В результаті стихії 20 людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Найбільш постраждалим від повенів в Бразилії є штат Баїя. Губернатор штату Руї Коста повідомив журналістам, що майже 50 000 осіб були переміщені, і необхідно буде побудувати 5 000 нових будинків вартістю 400 мільйонів реалів.

"Розграбування величезне. Схоже, що Баїя піддалася бомбардуванню", - сказав він.

Міністр регіонального розвитку Бразилії Рожеріо Мариньо повідомив, що найближчим часом очікується додаткова допомога. Уряд виділив 200 мільйонів реалів (35,5 мільйона доларів) в якості коштів для надання допомоги.

"Ми чекаємо більш детальної оцінки (збитку), щоб побачити, що необхідно, і ми зробимо все необхідне", - сказав міністр.

При цьому також цікаво, що президент країни Жаір Болсонару в даний час відпочиває в південному штаті Санта-Катаріна. На своїй сторінці в Twitter він оголосив, що постраждалому регіону виділять допомогу.