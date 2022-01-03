Президента Бразилії госпіталізували: що сталось
Фото: президент Бразилії Жаїр Болсонар (Getty Images)
Президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували. Причина - лікування можливої кишкової непрохідності.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NDTV.
66-річного Болсонару доставили до лікарні Vila Nova Star в Сан-Паулу.
У липні Болсонару ушпиталили через хронічну гикавку, яка тривала понад 10 днів.
Після того, як президент Бразилії отримав ножове поранення в живіт під час кампанії 2018 року, його стан здоров’я викликав занепокоєння.