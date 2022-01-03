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Президента Бразилії госпіталізували: що сталось

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Бразиліа, Понеділок 03 січня 2022 14:49
Президента Бразилії госпіталізували: що сталось Фото: президент Бразилії Жаїр Болсонар (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували. Причина - лікування можливої кишкової непрохідності.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NDTV.

66-річного Болсонару доставили до лікарні Vila Nova Star в Сан-Паулу.

У липні Болсонару ушпиталили через хронічну гикавку, яка тривала понад 10 днів.

Після того, як президент Бразилії отримав ножове поранення в живіт під час кампанії 2018 року, його стан здоров’я викликав занепокоєння.

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