Президент Болгарии обвинил Украину в желании войны. Посольство ему ответило
Украина прилагает все возможные усилия для восстановления мира, однако агрессор настаивает на ведении войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Болгарии.
"Посольство Украины в Республике Болгария категорически заявляет, что Украина прилагает все возможные усилия для восстановления мира. Украинский народ, начиная с 2014 года, героически защищал и поддерживал свою территориальную целостность и государственный суверенитет", - говорится в заявлении.
По словам посольства, перекладывание вины за развязывание войны на Украину, которая подверглась вероломному нападению со стороны северного соседа, является одной из самых распространенных основ российской пропаганды и гибридной войны в Европе.
В то время, как Россия, как террористическое государство, продолжает вооруженную агрессию против Украины, усиливая свои угрозы и ядерный шантаж против демократического международного сообщества.
"Только кремлевский режим и его приспешники избегают называть войну России против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под формулировками "конфликт" и "спецоперация", - добавили в посольстве.
Заявление болгарского президента
Президент Болгарии Румен Радев обвинил Украину в "настаивании" на ведении войны, которую начала против нее Россия.
"Украина настаивает на продолжении этой войны, но расплачивается вся Европа", - сказал президент.
Это новый тезис главы государства относительно войны. До сих пор Радев призывал Болгарию придерживаться позиции "нейтралитета".
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Радев защищает позиции, близкие к позициям Кремля. Он часто употребляет слово "конфликт" вместо "война", высказывается против отправки оружия на защиту Киева. Он также выступает против экономических санкций против России.
Радев также призывает к переговорам между Киевом и Москвой и мирному решению войны.
"Мирные инициативы" для Украины
Следует отметить, что ряд стран уже объявили, что хотят выступить посредниками между Украиной и Россией и представили свои мирные планы.
Да, одним из первых "план" разработал Китай, хотя Украина и партнеры раскритиковали его.
Кроме того, мирные инициативы представили Бразилия, Индонезия и страны Африки. Однако большинство этих планов предусматриваются территориальные уступки Украины, а также заморозка конфликта. Руководство Украины неоднократно отмечало, что на уступки наша страна не пойдет, а для завершения войны Россия должна вывести свои войска.
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