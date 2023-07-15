Президент Болгарии обвинил Украину в желании войны. Посольство ему ответило

Украина прилагает все возможные усилия для восстановления мира, однако агрессор настаивает на ведении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Украины в Болгарии .

"Посольство Украины в Республике Болгария категорически заявляет, что Украина прилагает все возможные усилия для восстановления мира. Украинский народ, начиная с 2014 года, героически защищал и поддерживал свою территориальную целостность и государственный суверенитет", - говорится в заявлении.

По словам посольства, перекладывание вины за развязывание войны на Украину, которая подверглась вероломному нападению со стороны северного соседа, является одной из самых распространенных основ российской пропаганды и гибридной войны в Европе.

В то время, как Россия, как террористическое государство, продолжает вооруженную агрессию против Украины, усиливая свои угрозы и ядерный шантаж против демократического международного сообщества.

"Только кремлевский режим и его приспешники избегают называть войну России против Украины словом "война", маскируя российскую агрессию и геноцид против украинского народа под формулировками "конфликт" и "спецоперация", - добавили в посольстве.

Заявление болгарского президента

Президент Болгарии Румен Радев обвинил Украину в "настаивании" на ведении войны, которую начала против нее Россия.

"Украина настаивает на продолжении этой войны, но расплачивается вся Европа", - сказал президент.

Это новый тезис главы государства относительно войны. До сих пор Радев призывал Болгарию придерживаться позиции "нейтралитета".

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Радев защищает позиции, близкие к позициям Кремля. Он часто употребляет слово "конфликт" вместо "война", высказывается против отправки оружия на защиту Киева. Он также выступает против экономических санкций против России.

Радев также призывает к переговорам между Киевом и Москвой и мирному решению войны.

"Мирные инициативы" для Украины

Следует отметить, что ряд стран уже объявили, что хотят выступить посредниками между Украиной и Россией и представили свои мирные планы.

Да, одним из первых "план" разработал Китай, хотя Украина и партнеры раскритиковали его.

Кроме того, мирные инициативы представили Бразилия, Индонезия и страны Африки. Однако большинство этих планов предусматриваются территориальные уступки Украины, а также заморозка конфликта. Руководство Украины неоднократно отмечало, что на уступки наша страна не пойдет, а для завершения войны Россия должна вывести свои войска.

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