Президент Болгарії прийняв присягу на другий термін

Президент Болгарії Румен Радев в середу, 19 січня, прийняв присягу на другий термін. Церемонія відбулася в парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство АР .

"Президент Болгарії Румен Радев в середу прийняв присягу на другий термін. Радев, який є п'ятим демократично обраним президентом країни, був приведений до присяги на церемонії в парламенті разом з віце-президентом Іліаною Йотовою", - пише видання.

У своєму зверненні до парламенту він сказав, що "демократія і верховенство права - це основи, які нам необхідно відновити", і пообіцяв працювати над подоланням демографічної кризи, подоланням бідності і нерівності, підвищенням рівня і якості життя.

Болгарія, балканська країна з населенням 6,5 мільйона осіб, яка приєдналася до Європейського Союзу в 2007 році, залишається найбіднішим членом блоку з 27 країн.