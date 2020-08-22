Президент Білорусі про фото постраждалих мітингарів: постановочні кадри

Фото: Олександр Лукашенко (flickr com statephotos)

Лукашенко просить пробачити "помилки міліції"

Діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що більшість фотографій постраждалих під час розгону протестів є постановочними кадрами. Лукашенко говорить, що фейковими є 60 відсотків фотографій з травмами, отриманими від дій правоохоронців.

Таку заяву він зробив під час провладного мітингу в білоруському Гродно.

"60% показували синяки. 60% це постановочні кадри. Ці фейки постійно наповнюють наш ефір. Сьогодні не час про це говорити, щоб не будоражити людей. Тримайте голову на плечах, читайте інтернет, дивіться державні телеканали та порівнюйте", - наголосив він.

Крім того, діючий білоруський президент попросив громадян пробачити нібито "помилки правоохоронців".

Нагадаємо, протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів президентських виборів, на який офіційно здобув перемогу діючий президент Лукашенко.

Майже відразу ж почалися зіткнення з силовиками, в ході яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а затриманих катували в ізоляторах.

За даними ООН, під час протестів у Білорусі загинули четверо демонстрантів, доля ще щонайменше 8 осіб залишається невідомою.