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Президент Білорусі про фото постраждалих мітингарів: постановочні кадри

Мінськ, Субота 22 серпня 2020 15:29
Президент Білорусі про фото постраждалих мітингарів: постановочні кадри
Фото: Олександр Лукашенко (flickr com statephotos)
Автор: Дмитро Левицький

Лукашенко просить пробачити "помилки міліції"

Діючий президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що більшість фотографій постраждалих під час розгону протестів є постановочними кадрами. Лукашенко говорить, що фейковими є 60 відсотків фотографій з травмами, отриманими від дій правоохоронців.

Таку заяву він зробив під час провладного мітингу в білоруському Гродно.

"60% показували синяки. 60% це постановочні кадри. Ці фейки постійно наповнюють наш ефір. Сьогодні не час про це говорити, щоб не будоражити людей. Тримайте голову на плечах, читайте інтернет, дивіться державні телеканали та порівнюйте", - наголосив він.

Крім того, діючий білоруський президент попросив громадян пробачити нібито "помилки правоохоронців".

Нагадаємо, протести у Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів президентських виборів, на який офіційно здобув перемогу діючий президент Лукашенко.

Майже відразу ж почалися зіткнення з силовиками, в ході яких за декілька днів було затримано щонайменше 7 тисяч осіб. Затримання супроводжувалися надмірним застосуванням сили, а затриманих катували в ізоляторах.

За даними ООН, під час протестів у Білорусі загинули четверо демонстрантів, доля ще щонайменше 8 осіб залишається невідомою.

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