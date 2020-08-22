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Президент Беларуси о фото пострадавших митингующих: постановочные кадры

Минск, Суббота 22 августа 2020 15:29
Президент Беларуси о фото пострадавших митингующих: постановочные кадры
Фото: Александр Лукашенко (flickr com statephotos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лукашенко просит простить "ошибки милиции"

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что большинство фотографий пострадавших во время разгона протестов являются постановочными кадрами. Лукашенко говорит, что фейковыми являются 60 процентов фотографий с травмами, полученными от действий правоохранителей.

Такое заявление он сделал во время провластного митинга в белорусском Гродно.

"60% показывали синяки. 60% это постановочные кадры. Эти фейки постоянно наполняют наш эфир. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей. Держите голову на плечах, читайте интернет, смотрите государственные телеканалы и сравнивайте", - подчеркнул он.

Кроме того, действующий белорусский президент попросил граждан простить якобы "ошибки правоохранителей".

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов, на который официально одержал победу действующий президент Лукашенко.

Почти сразу же начались столкновения с силовиками, в ходе которых за несколько дней были задержаны по меньшей мере 7 тысяч человек. Задержания сопровождались чрезмерным применением силы, а задержанных пытали в изоляторах.

По данным ООН, во время протестов в Беларуси погибли четверо демонстрантов, судьба еще по меньшей мере 8 человек остается неизвестной.

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