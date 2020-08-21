Під час протестів у Білорусі загинули четверо демонстрантів, - ООН

Фото: протести у Білорусі (facebook com SputnikPolskaOfficial)

МВС Білорусі підтверджувало тільки три смерті під час протестів

Під час акцій протесту через результати виборів у Білорусі загинули 4 людини. Також досі залишається невідомою доля щонайменше 8 людей, які зникли після початку протестів 9 серпня.

Про це йдеться в офіційній заяві Управління ООН з прав людини щодо ситуації в Білорусі.

В ООН закликають діючу білоруську владу почати негайне, незалежне та ретельне розслідування всіх випадків порушення прав людини під час протестів в країні. Родини загиблих повинні отримати відшкодування.

Крім того, в ООН стурбовані інформацією про утримування під вартою понад 100 учасників акцій протесту, в тому числі близько 60 осіб, яких звинувачують в злочинних діях, за що їх можуть засудити до суворого ув'язнення. Вчора організація отримувала повідомлення про нові затримання.

"Ми закликаємо владу Білорусі негайно звільнити всіх, хто був затриманий незаконно чи довільно, і припинити затримувати людей за здійснення їх прав на свободу вираження поглядів та свободу мирних зібрань", - наголосили ООН.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ Білорусі раніше підтверджувало загибель тільки трьох учасників акцій протесту. Водночас білоруські правозахисники говорять, що під час протестів загинули щонайменше п'ятеро демонстрантів.

Першою жертвою став Олександр Тарайковський, у якого за словами глави МВС могли стріляти з нелетальної зброї.

Пізніше в лікарні Гомеля помер ще один протестувальник; хлопець 1995 року народження помер після затримання силовиками.

Ще один учасник протестів помер у Бресті; 43-річний Геннадій Шутов отримав поранення під час розгону акції протесту силовиками.