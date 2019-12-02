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Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск

Новини » Політика     02.12.2019 - 15:13
Парламент Азербайджану оголосив про саморозпуск
Фото: парламент Азербайджану (oxu.az)

Вибори мають відбутися протягом трьох місяців від дати розпуску

Міллі Меджліс Азербайджану у понеділок, 2 грудня, ухвалив пропозицію про розпуск і звернення до президента Ільгама Алієва щодо проведення в країні позачергових парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За ухвалення цього рішення проголосували 99 депутатів, один депутат проголосував проти, ще один - утримався.

Как зазначається, перед голосуванням віце-спікер парламенту Бахар Мурадова і спікер Октай Асадов зачитали депутатам звернення владної партії "Новий Азербайджан". У ньому було сказано про необхідність "оновлення" парламенту і про те, що кадрові зміни в органах влади "позитивно оцінюються громадянами".

Чергові вибори до парламенту мали відбутися в листопаді наступного року. Тепер рішення про проведення позачергових парламентських виборів буде ухвалювати президент країни Ільгам Алієв.

Вибори мають відбутися протягом трьох місяців від дати розпуску.

Нагадаємо, 28 листопада правляча партія "Новий Азербайджан" на екстренному засіданні прийняла рішення про розпуск парламенту з метою проведення позачергових парламентських виборів. Рішення обґрунтоване тим, що діюче скликання Міллі Меджлісу не відповідає політиці, що проводиться в цей час президентом країни.

Крім того, 19 жовтня у столиці Азербайджану Баку правоохоронці затримали десятки опозиціонерів за несанкціонований мітинг. Серед затриманих, зокрема лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі.

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