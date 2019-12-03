Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту

Фото: парламент Азербайджану (wikimedia)

Дострокові вибори парламенту Азербайджану можуть обмежити можливості опозиції

Конституційний суд Азербайджану перевірить законність звернення Національних зборів до президента про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів. Про це повідомляє "Кавказький вузол".

Наголошується, що юристи і політики засумнівалися в правомірності розпуску парламенту. Аналітики відзначають, що дострокові вибори суттєво обмежать можливості опозиції увійти в парламент і тільки посилять правлячу владу в Азербайджані.

Конституційний суд Азербайджану 2 грудня прийняв до провадження запит президента Азербайджану Ільхама Алієва на перевірку відповідності звернення про розпуск парламенту Конституції. Запит буде розглянуто по суті 4 грудня, повідомили в суді.

Нагадаємо, що 8 жовтня 2019 прем'єр-міністр Азербайджану Новруз Мамедов оголосив, що йде у відставку. З такою заявою Мамедов звернувся до президента Ільхама Алієва.

Додамо, що 28 листопада правляча партія "Новий Азербайджан" на екстреному засіданні прийняла рішення про розпуск парламенту з метою проведення позачергових парламентських виборів. Рішення обґрунтовано тим, що чинне скликання Міллі Меджлісу не відповідає політиці, що проводиться в даний час президентом країни.