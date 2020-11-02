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Президент Азербайджану назвав умови припинення бойових дій в Карабасі

Баку, Понеділок 02 листопада 2020 13:03
Президент Азербайджану назвав умови припинення бойових дій в Карабасі
Фото: Ільхам Алієв (facebook com LiderIlhamAliyev)
Автор: Игорь Литвиненко

Азербайджан готовий зупинити бойові дії в Нагірному Карабасі у разі, якщо Вірменія припинить обстріли і виведе свої війська з регіону. Азербайджан готовий до дипломатичного вирішення конфлікту.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає Report.az.

За його словами, Баку готовий до переговорів, якщо Єреван продемонструє бажання вирішити конфлікт за столом переговорів.

"Я багато разів говорив, і це моя позиція, якщо Вірменія, наприклад, припинить вогонь сьогодні і продемонструє конструктивну позицію за столом переговорів, якщо вона візьме на себе конкретне зобов'язання вивести війська з наших решти земель, ми готові зупинитися. Військове рішення повинно перейти на політичний рівень, і ми готові до цього", - сказав Алієв.

При цьому він зазначив, що зараз дії Вірменії свідчать про зворотне.

"Прем'єр-міністр Вірменії надсилає лист президенту Росії і просить військової допомоги. Це абсолютно неприйнятно. Для цього немає ніяких підстав", - додав президент Азербайджану.

Нагадаємо, 31 жовтня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Росії Володимиру Путіну, в якому запросив допомоги у вирішенні конфлікту в Карабаху.

При цьому Азербайджан виступив проти втручання в конфлікт третіх країн.

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