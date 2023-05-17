Президент Австрии выступил в поддержку Украины по вопросу разминирования

Федеральное правительство Австрии сомневается в вопросе помощи по разминированию Украины. Необходимо оказать поддержку и очистить гражданские объекты от взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Австрии Александера Ван дер Беллена , которое приводит Der Standard.

"Но одно должно быть понятно - поддержка в разминировании гражданских территорий, таких как жилые дома, школы, детские сады или сельскохозяйственные угодья, безусловно, не противоречит австрийскому нейтралитету и является гуманитарным делом", - сказал Александер Ван дер Беллен.

Президент Австрии отрицает такую позицию. По его словам, необходимо принимать во внимание любые вопросы безопасности для персонала по разминированию.

Ранее министр обороны Австрии Клаудиа Таннер отказалась от участия в операциях по разминированию, сославшись, среди прочего, на нейтралитет Австрии.

"Я не понимаю, почему федеральное правительство по-прежнему колеблется в вопросе разминирования Украины", - говорится в заявлении.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг ранее заявлял, что его страна помогает Украине с разминированием территорий в рамках "программы поддержки для Украины" от ОБСЕ.

В 2023 году Украина планирует очистить 35% из 470 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, нуждающихся в приоритетном разминировании. Для достижения этой цели государственным операторам необходимо обеспечить соответствующую технику.

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