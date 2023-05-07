Украине необходимы машины для разминирования, - Минэкономики

В 2023 году Украина планирует очистить 35% из 470 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, нуждающихся в приоритетном разминировании. Для достижения этой цели государственным операторам необходимо обеспечить соответствующую технику.

Об этом заявила первая вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

В частности, планируется увеличить количество пиротехников в подразделениях государственных институций и обеспечить государственных операторов соответствующей техникой. Эти шаги позволят ускорить процесс разминирования территории Украины.

По данным Свириденко, на территории страны работают 10 машин для разминирования, еще 5 планируют получить в ближайшее время. Однако для решения масштабных задач по разминированию, стоящих перед государством, этого мало.

"Прежде всего, нам нужно улучшить техническое обеспечение наших пиротехников. Для этого нам нужно приобрести машины для разминирования, машины для перевозки персонала и машины для перевозки взрывоопасных предметов", - отметила Свириденко.