Австрія у понеділок отримає нового канцлера: хто ним стане

Президент Австрії Александер ван дер Беллен у понеділок, 11 жовтня, призначить нового канцлера країни. Ця посада звільнилася після того, як Себастьян Курц оголосив про відставку на фоні корупційного скандалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RSI .

Новим канцлером Австрії, як очікується, стане чинний міністр закордонних справ країни Александер Шалленберг. Він сьогодні провів зустріч віч-на-віч з австрійським президентом.

Перед зустріччю з президентом, Шалленберг провів особисту розмову з віце-канцлером Вернером Коглером, який є лідером "зелених" в коаліційному уряді та ще вчора висловив підтримку главі МЗС, який став тимчасовим очільником Кабміну.

Що відомо про Шалленберга

Александр Шалленберг (52 роки) - син дипломата, пропрацював більшу частину своєї кар'єри у Міністерстві закордонних справ Австрії. Він займав ключові посади у тимчасовому уряду, який був сформований, коли Курц намагався переобратися у 2019 році.