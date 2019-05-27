Президент Австрії призначив главу перехідного уряду

Глава Міністертсва фінансів Австрії Хартвиг ​​Легер очолюватиме перехідний уряд країни після того, як Себастьян Курц піде у відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung.

Кандидатуру Легера на пост тимчасово виконуючого обов'язки канцлера затвердив президент Австрії Александер ван дер Беллен. Уряд країни було розпущено після скандалу, викликаного публікацією відеозапису з віце-канцлером і "росіянкою".

Відзначається, що Легер представлятиме Австрію на позачерговому саміті лідерів країн Європейського союзу в Брюсселі, який відбудеться 28 травня.

Як пише Kronen Zeitung, призначення нового канцлера може означати набір нового кабінету міністрів, проте це можливо після подання повноправного глави кабміну. Ще одним варіантом вирішення проблеми могло бути тимчасове продовження роботи нинішнього складу уряду.

Нагадаємо, в понеділок, 27 травня, нижня палата парламенту Австрії винесла вотум недовіри уряду Себастьяна Курца. Це змушує канцлера Курца покинути свій пост.

Політичну кризу в Австрії спровокувала публікація німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung відеозапису, на якій колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з якоюсь заможною росіянкою, яка пропонує гроші і підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Австрії Себастьян Курц 20 травня оголосив про відставку міністра внутрішніх справ Херберта Кікла. Також в зв'язку зі скандалом віце-канцлер Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку.