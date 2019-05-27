ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Канцлерові Австрії можуть оголосити вотум недовіри

Новини » Політика    27.05.2019 - 06:58
Канцлерові Австрії можуть оголосити вотум недовіри
Фото: Себастьян Курц (з відкритих джерел)

Скликання засідання щодо вотуму недовіри стало результатом урядової кризи в Австрії

У Австрії канцлеру Себастьяну Курцу можуть оголосити вотум недовіри у понеділок, 27 травня, на екстреному засіданні парламенту. Про це повідомив голова нижньої палати австрійського парламенту Вольфгангом Соботка, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що скликання цього засідання стало результатом урядової кризи в Австрії, яку спровокувала публікація німецькими виданнями Spiegel і Süddeutsche Zeitzung відеозапису, на якому колишній віце-прем'єр Австрії Хайнц-Крістіан Штрахе спілкується з якоюсь багатою росіянкою, яка пропонує гроші та підтримку на виборах в обмін на відповідні послуги.

Нагадаємо, в Австрії розвалився коаліційний уряд, оскільки Австрійська партія свободи вирішила достроково вийти з уряду прем'єр-міністра Себастьяна Курца після того, як він заявив про відставку голови МВС Герберта Кікла.

Австрійська партія свободи утворювала правлячу коаліцію з Австрійською народною партією Курца. В уряді партію представляють п'ять міністрів із 14.

В Австрії на виборах до Європарламенту лідирує партія Курця, в Італії - глави МВС В Австрії призначили уряд меншості
Новини України АвстріянедовериеСебастьян Курц
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся