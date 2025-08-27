RU

Президент Аргентины вынужден спасаться бегством: его авто атаковала толпа

Фото: Президент Аргентины Хавьер Милей (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент Аргентины Хавьер Милей был эвакуирован с предвыборного мероприятия после того, как протестующие забросали его автомобиль камнями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Инцидент произошел 27 августа 2025 года во время кампании перед парламентскими выборами 7 сентября.

Милей находился в автомобиле вместе со своей сестрой Кариной, министром Хосе Луисом Эспертом и другими кандидатами от партии "La Libertad Avanza". Во время нападения президент наклонился, чтобы избежать попадания предметов, и был быстро эвакуирован в черном микроавтобусе

По словам представителя президента Мануэля Адорни, никто из охраны или членов делегации не пострадал.

Атака, вероятно, была организована перонистами, оппозиционными активистами, которые забросали автомобиль камнями, ветками и яйцами. В результате инцидента были задержаны два человека. Одного из них оставили под стражей за нападение на представителя власти, а вот другого отпустили.

Это нападение произошло на фоне коррупционного скандала, в котором фигурирует сестра президента, Карина Милей.

Власти обвиняют ее в получении взяток от фармацевтических компаний через Национальное агентство по вопросам инвалидности (ANDIS). Президент категорически отрицает эти обвинения, называя их ложью, и обещает привлечь виновных к ответственности.

 

