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Президент Аргентины разыграл свою последнюю зарплату депутата в эфире Instagram

Суббота 16 декабря 2023 13:25
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Президент Аргентины разыграл свою последнюю зарплату депутата в эфире Instagram Фото: Хавьер Милей, президент Аргентины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Аргентины Хавьер Милей, во время прямой видеотрансляции в Instagram, провел розыгрыш своей последней месячной зарплаты на должности народного депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В эфире президент продемонстрировал свой офис и разыграл 2,1 млн аргентинских песо (около 2,5 тысячи долларов). Как он отметил, это был последний розыгрыш, поскольку он "нашел себе другую работу".

Победителем стала женщина, по имени Вероника Гомес. В частности розыгрыш в офисе президента контролировал нотариус.

Как рассказывает издание, во время своей депутатской кампании Милей обещал, что будет разыгрывать ежемесячную зарплату, чтобы выделиться из политической касты, которую он обвинял в постоянных привилегиях.

"Во время моей кампании в народные депутаты я пообещал пожертвовать свою зарплату... и так же как я сдержал свое слово в роли депутата, я буду держать свое слово в роли президента", - заявил Милей.

Что известно о Милее

10 декабря, либертарианский экономист Хавьер Милей стал президентом Аргентины. Под скандирование "Либертад! Либертад!" он принял присягу. В частности на инаугурации присутствовал президент Владимир Зеленский, который прибыл в страны с визитом.

Подробнее о новом президенте Аргентины можете узнать в материале РБК-Украина.

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