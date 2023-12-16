ua en ru
Сб, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Аргентини розіграв свою останню зарплату депутата в ефірі Instagram

Субота 16 грудня 2023 13:25
UA EN RU
Президент Аргентини розіграв свою останню зарплату депутата в ефірі Instagram Фото: Хав'єр Мілей, президент Аргентини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Аргентини Хав'єр Мілей, під час прямої відеотрансляції в Instagram, провів розіграш своєї останньої місячної зарплати на посаді народного депутата.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

В ефірі президент продемонстрував свій офіс та розіграв 2,1 млн аргентинських песо (близько 2,5 тисячі доларів). Як він відзначив, це був останній розіграш, оскільки він "знайшов собі іншу роботу".

Переможцем стала жінка, на ім'я Вероніка Гомес. Зокрема розіграш в офісі президента контролював нотаріус.

Як розповідає видання, під час своєї депутатської кампанії Мілей обіцяв, що розігруватиме щомісячну зарплату, аби виділитись з політичної касти, яку він звинувачував в постійних привілеях.

"Під час моєї кампанії в народні депутати я пообіцяв пожертвувати свою зарплату... і так само як я дотримав своє слово у ролі депутата, я триматиму своє слово в ролі президента", - заявив Мілей.

Що відомо про Мілея

10 грудня, лібертаріанський економіст Хав'єр Мілей став президентом Аргентини. Під скандування "Лібертад! Лібертад!" він склав присягу. Зокрема на інавгурації був присутній президент Володимир Зеленський, який прибув до країни з візитом.

Докладніше про нового президента Аргентини можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аргентина
NEWS
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
Залужний планує новий контрнаступ наступного року, - Welt
DAILY
Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Валютні гойдалки або НБУ проти Мінфіну: хто переможе в боротьбі за курс і бюджет